وجبة طعام احتفالا باستشهاد نصر الله، سبب تأخر عودة نتنياهو من نيويورك لإسرائيل

ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك بعد اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بسبب وجبة طعام نظمتها عائلة رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، سمحا فاليك.

سبب تأخر عودة نتنياهو من نيويورك لإسرائيل

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، انتظرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي جناح صهيوني، بعد تنفيذ عملية اغتيال نصر الله، بينما كان نتنياهو وزوجته سارة يتناولان وجبة طعام في فندق فخم رتبها لهما فاليك.

وتأخرت عودة نتنياهو إلى إسرائيل بعد اغتيال نصر الله لعدة ساعات، بسبب مشاركة نتنياهو وزوجته في حفل عشاء بأحد فنادق نيويورك، بينما غادر الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مطار جون كنيدي، بعد مرور 10 ساعات على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن بعض المشاركين في العشاء قاموا بمشاركة صور ومقاطع فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن تمت إزالة تلك المنشورات فور نشرها.

رحلة جوية استغرقت 11 ساعة

وقال نتنياهو وزوجته سارة للصحفيين: إن التأخير كان بسبب مشكلة في تحميل الأمتعة، وبعد رحلة جوية استغرقت 11 ساعة، وصل نتنياهو إلى إسرائيل بعد 24 ساعة من عملية في لبنان.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن حفل العشاء الذي شارك فيه نتنياهو وزوجته لم يحضره أي صحفي أو أي من أهالي المختطفين الذين كانوا ضمن الرحلة، وكذلك معظم أعضاء الوفد المرافق، كما قيل لأعضاء الوفد إنهم سيغادرون، لكن في النهاية تم تأجيل المغادرة.