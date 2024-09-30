ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الكنيست الإسرائيلي صادق على ضم جدعون ساعر لحكومة نتنياهو.

الكنيست يصادق على ضم جدعون ساعر لحكومة نتنياهو

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان ينوي تعيين جدعون ساعر وزيرا لجيش الاحتلال.

وبالأمس الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.

انضمام جدعون ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.

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