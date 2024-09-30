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سياسة

عصام كامل: قضايا البيئة اجتماعية وليست نخبوية (فيديو وصور)

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل في لقاء وزيرة البيئة بالصحفيين، فيتو

شارك الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير، جريدة فيتو، في الحلقة النقاشية التي عقدتها نقابة الصحفيين ضمن فعاليات الصالون الثقافي للنقابة، اليوم الإثنين، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين. 

 

ووجّه عصام كامل الشكر، لنقيب الصحفيين، على البدء بمد جسور التواصل بين الصحفيين والوزارات والجهات الرسمية في الدولة، موجهًا الشكر أيضًا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الحضور الدائم بنقابة الصحفيين، والاشتباك المستمر مع الموضوعات الصحفية التي تخص ملف البيئة في مصر.

 

عصام كامل: قضايا البيئة اجتماعية تمس المجتمع كله

وقال "كامل" إن الاشتباك المجتمعي في القضايا البيئية، هو أمر شديد الأهمية، والتأكيد على أن البيئة ليست قضية نخبوية، ولكنها اجتماعية تخص وتمس المجتمع كله.

 

وأضاف: "عاصرنا فترة في تاريخ جهاز شئون البيئة، كان لدينا صفحات متخصصة في كل الصحافة المصرية، قومية وحزبية وخاصة، مهتمة في ملف البيئة، وكانت تستقي معلوماتها من الشارع المصري، وكانت في تواصل مستمر مع المواطنين، وتعمل على خلق وعي عام مجتمعي بأهمية قضايا البيئة، وكيفية الانسجام مع تلك القضايا، وانعكاس ذلك على صور حياة المختلفة".

وتابع: "شهدنا اليوم غياب كبير لقضايا البيئة في المؤسسات الصحفية المختلفة، ولا نعلم هذا الغياب من المؤسسة أو الوزارة".

وأكد "كامل" ضرورة أن يكون هناك مجموعة من المشروعات، لتحقيق الاشتباك البيئي مع المجتمع، مثل مقترح "السجل النباتي"، وهو المقترح الذي تحقق في العديد من الدول الأوروبية، من خلاله يزرع كل مواطن شجرة تُسجّل في الوزارة، وتُكتب باسم زارعها، ما يعمل على تشجيع المواطنين، خاصةً الأطفال على زراعة الأشجار ورعايتها.

 

عصام كامل: 12 مليون سائح لزيارة شجرة في ألمانيا  

وقال: "برلين في ألمانيا تستقبل سنويًا 12 مليون سائح لزيارة شجرة، وهي الأقدم في تلك الدولة، ما يعني أننا قادرون على استقطاب السياحة والمشروعات عن طريق ملف البيئة فقط". 

وتساءل "كامل" عن الزحف العُمراني على محميّة الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، خاصةً بعد إزالة السور الخارجي للمحميّة؟! وكيف لدولة تعيش على 7% فقط من مساحتها، ألا تجد أراضي جديدة، ويزحف العُمران على أرض محميّة طبيعية مهمة مثل الغابة المتحجرة؟".

ووجّه الكاتب الصحفي عصام كامل سؤالًا استنكاريًا لوزيرة البيئة، عن القبض على مجموعة من الشباب حاولوا إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلّفات، بدلًا من بحث كيفية مساعدتهم، وإصدار تراخيص للمصنع، وتشجيعهم على العمل في هذا الملف؟

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الكاتب الصحفي عصام كامل لقاء وزيرة البيئة مع الصحفيين نقابة الصحفيين

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