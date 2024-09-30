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اقتصاد

رئيس جهاز تنمية المشروعات: نستهدف تطوير العملية التشغيلية بضم الكفاءات الشابة

محمد مدحت, فيتو
محمد مدحت, فيتو

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على ضم الكفاءات من القيادات الشابة في مختلف المستويات والقطاعات بالجهاز، تماشيا مع الاستراتيجية العامة لتطوير الأداء وتعزيز آليات الجهاز في تنفيذ سياسته في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.

وأوضح رحمي، أن أحد أهم محاور العملية التشغيلية بالجهاز تأتي بتعزيز كفاءة ومرونة تلك العملية بضم الكفاءات، حرصا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة.

 

محمد مدحت قائما بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

 

جاء تعليق رحمي، بمناسبة إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف   محمد مدحت للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتمتع محمد مدحت بخبرة تزيد على عشرين عاما بالقطاع المصرفي حيث شغل العديد من المناصب القيادية بقطاع الشركات الكبرى والشركات والمتوسطة والصغيرة بكبري البنوك الدولية والمحلية، بجانب مشاركته في العديد من برامج تطوير سياسات المنح الائتماني.
وحصل مدحت على بكالوريوس تجارة شعبة لغة إنجليزية، كما حصل على العديد من الدورات الدولية والمحلية في مجال الإدارة والقيادة والائتمان.

 

"تنمية المشروعات" يدعم رواد الأعمال بالمنوفية

15.9 ٪ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديا من تنمية المشروعات

 

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باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة

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