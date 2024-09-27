15.9 ٪ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديا من تنمية المشروعات

تلعب المرأة دورًا رئيسيًّا في تنمية المجتمع إلا أنه لا تزال تواجهها بعض المعوقات في سوق العمل كتراجع نسبة مشاركتها في هذا السوق مقارنة بالذكر.

هذا في الوقت الذي تسعي فيه الجهات والمؤسسات التنموية الى تمكين المرأة اقتصاديًّا بما يعزز دورها في المجتمع، وذلك من خلال طرح عدد من البرامج والأنشطة التي تنعكس على ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة.

نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل

وترصد بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ أن عددًا من المؤشرات والتي تتمثل في أن نسبة مساهمة المرأة بلغت 15.9% من إجمالي قوة العمل "15 سنة فأكثر" مقابل 69.6% للذكور.

معدل البطالة للإناث

وسجل معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4.7% للذكور.

معدل التشغيل للإناث المشتغلات

وأشارت الإحصاء أن معدل التشغيل للإناث المشتغلات "15 سنة فأكثر" سجل 13.1%، مقابل 66.3% للذكور. وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

تمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

وفي ذات السياق يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير مختلف أوجه الرعاية للمرأة وتمكينها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز قدرات المرأة

ويسعى الجهاز إلى تقديم البرامج التي تعزز قدرات المرأة وتنمي مهاراتها، وتشجعها على المشاركة في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال إدماجها في الأنشطة التي ينفذها بجميع المحافظات فضلا عن عدد من الخدمات المقدمة والتي تتمثل في التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير الاستشارات وخدمات الدعم الفني والإداري والتسويقي.

أنشطة الجهاز في مجال تمكين المرأة

يقوم الجهاز بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التى من شأنها تمكين المرأة منها على سبيل المثال:

تضمين قضايا النوع الاجتماعى في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التى ينفذها.

دعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقًا للاحتياجات المحلية للمحافظات مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار.

تشجيع التعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

دراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتساهم في العمل على تمكين المرأة.

إصدار تقارير بالإنجازات في مجال تمكين المرأة بصفة دورية متضمنة أحدث المعلومات والإحصائيات.

وتسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر والقطاع الخاص الى ابرام اتفاقيات او برتوكولات بهدف دعم المراة اقتصاديا ودعم ريادة الاعمال ، حيث وقعت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مؤخرا برتوكول تعاون مع احد شركات القطاع الخاص بقطاع مستحضرات التجميل في مصر بهدف دعم وتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل تحت مظلة برنامج "Tech Her Up"، وذلك لتوفير الدعم اللازم للسيدات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وظائف في مجال التكنولوجيا في مصر

وقالت الوكالة الامريكية ان تلك الشراكة الاستراتيجية تستهدف إلى تعزيز الدعم للبرنامج، من خلال تسهيل الوصول إلى خبراء التكنولوجيا، وتحسين نموذج عمل البرنامج وتصميم مسارات تعليمية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق الحالية، وضمان توفير فرص متساوية لخريجات البرنامج للوصول إلى وظائف في مجال التكنولوجيا في مصر، مما يزيد من إدماج المرأة في القطاع التكنولوجي المهني.

واوضحت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إننا نستهدف تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتى تتمثل فى “التعليم والأدوات والفرص في مجال التكنولوجيا ”.

وقالت هذه الشراكة تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي يقوم بها مشروع أعمال مصر

وقال ديف هيوز مدير عام إحدى شركات مستحضرات التجميل، أهمية تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أحلامها وإدماج المساواة للمرأة فى مختلف المجالات. لافتًا إلى أن هذا الاتجاه يساهم في تغير حياة المرأة إلى الافضل.

واوضح ان هذه الشراكة تهدف الى تعزيز مهمتنا في تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المتطورة."

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة من التوزيع النسبي للنساء العاملات بالمهن المختلفة والتي جاءت كالتالي:

- مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات.

- مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%.

- بلغت نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%.

- بلغت نسبة المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%.

- نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%.

- كانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2%.