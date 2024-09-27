السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

15.9 ٪ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديا من تنمية المشروعات

مساهمة المرأة في
مساهمة المرأة في قوة العمل، فيتو

تلعب  المرأة  دورًا رئيسيًّا في تنمية المجتمع  إلا أنه لا تزال تواجهها بعض المعوقات في سوق العمل كتراجع نسبة  مشاركتها في هذا السوق  مقارنة بالذكر. 

هذا في الوقت الذي تسعي فيه الجهات والمؤسسات  التنموية الى تمكين المرأة اقتصاديًّا بما يعزز دورها في المجتمع، وذلك من خلال طرح عدد من البرامج والأنشطة التي تنعكس على ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة. 

 

نسبة مساهمة المرأة  فى قوة العمل 

وترصد بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ أن عددًا من المؤشرات والتي تتمثل في  أن نسبة مساهمة المرأة بلغت 15.9% من إجمالي قوة العمل "15 سنة فأكثر" مقابل 69.6% للذكور.

معدل البطالة للإناث

 وسجل معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4.7% للذكور.

معدل التشغيل للإناث المشتغلات

وأشارت الإحصاء أن معدل التشغيل للإناث المشتغلات "15 سنة فأكثر" سجل 13.1%، مقابل 66.3% للذكور. وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

تمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

وفي ذات السياق يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير مختلف أوجه الرعاية للمرأة وتمكينها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

 

تعزيز قدرات المرأة

ويسعى الجهاز إلى  تقديم  البرامج التي تعزز قدرات المرأة وتنمي مهاراتها، وتشجعها على المشاركة  في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال  إدماجها في الأنشطة التي ينفذها بجميع المحافظات  فضلا عن عدد من الخدمات  المقدمة والتي تتمثل في التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير الاستشارات وخدمات الدعم الفني والإداري والتسويقي.  

 

أنشطة الجهاز في مجال تمكين المرأة

يقوم الجهاز بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التى من شأنها تمكين المرأة منها على سبيل المثال:

  • تضمين قضايا النوع الاجتماعى في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التى ينفذها.
  • دعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقًا للاحتياجات المحلية للمحافظات  مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار.
  • تشجيع التعاون  مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
  • دراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتساهم  في العمل على تمكين المرأة.
  • إصدار تقارير بالإنجازات في مجال تمكين المرأة بصفة دورية متضمنة أحدث المعلومات والإحصائيات.

 وتسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر  والقطاع الخاص الى ابرام اتفاقيات او برتوكولات  بهدف دعم المراة اقتصاديا  ودعم ريادة الاعمال  ، حيث وقعت  الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مؤخرا برتوكول تعاون مع احد شركات القطاع الخاص بقطاع مستحضرات التجميل في مصر بهدف  دعم وتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل تحت مظلة برنامج "Tech Her Up"، وذلك لتوفير الدعم اللازم للسيدات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وظائف في مجال التكنولوجيا في مصر

 وقالت الوكالة الامريكية ان تلك الشراكة الاستراتيجية   تستهدف إلى تعزيز الدعم للبرنامج، من خلال تسهيل الوصول إلى خبراء التكنولوجيا، وتحسين نموذج عمل البرنامج وتصميم مسارات تعليمية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق الحالية، وضمان توفير فرص متساوية لخريجات البرنامج للوصول إلى وظائف في مجال التكنولوجيا في مصر، مما يزيد من إدماج المرأة في القطاع التكنولوجي المهني.

 واوضحت   يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إننا نستهدف تمكين المرأة  من خلال عدد من الآليات والتى تتمثل فى “التعليم والأدوات والفرص في مجال التكنولوجيا ”.

 وقالت  هذه الشراكة تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي يقوم بها  مشروع أعمال مصر 

وقال ديف هيوز مدير عام إحدى شركات مستحضرات التجميل، أهمية تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أحلامها وإدماج المساواة للمرأة فى مختلف المجالات. لافتًا إلى أن هذا الاتجاه يساهم في تغير حياة المرأة إلى الافضل.

واوضح ان  هذه الشراكة  تهدف الى تعزيز مهمتنا في تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المتطورة."
 ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة من التوزيع النسبي للنساء العاملات بالمهن المختلفة والتي جاءت   كالتالي:

- مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات.

- مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%.

- بلغت نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%.

- بلغت نسبة المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%.

-  نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%.

- كانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2%.

الإحصاء يكشف فاتورة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من 2024

الإحصاء: 39.9% نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل عام 2023

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قوة العمل العمل القوى العاملة تمكين المرأة اقتصاديا

مواد متعلقة

نائب محافظ الأقصر: الدولة المصرية تولي اهتماما بصحة المرأة والطفل والأجنة قبل الولادة

الإحصاء: 39.9% نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل عام 2023

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

الزمالك يتوج بطلا للسوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز 4 ـ 3 بركلات الترجيح

خامنئى يدعو إلى اجتماع عاجل وحزب الله يلتزم الصمت، هل نجحت عملية اغتيال حسن نصر الله؟

موسم الرياض يمنح الزمالك جائزة مالية ضخمة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

التقرير الطبي للاعب نادي السكة بعد قطع يده بكرداسة والأمن يتوصل إلى الجناة

أسباب الاجتماع الأخير لـ نصر الله وقياداته في الضاحية الجنوبية

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المزيد
الجريدة الرسمية