الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"تنمية المشروعات" يدعم رواد الأعمال بالمنوفية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"،   التي تهدف أحد محاورها إلى تشجيع ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات في مصر.

 واشار الى حرص الجهاز على المشاركة في توفير الدعم الشامل لرواد الأعمال وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج، مما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

جاء ذلك علي هامش تنفيذ  عدد من أنشطة الجهاز بمحافظة المنوفية وشملت تدريب على المهارات الريادية وريادة الأعمال بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ونقابة المهندسين بالمحافظة وبحضور ايهاب حجازي مدير فرع الجهاز بالمنوفية واستهدف هذا التدريب ثقل مهارات خريجي برنامج التدريب الفني بالقوى العاملة على كيفية البدء في مشروع ناجح والاستمرار فيه كما تم عقد لقاء بمستثمري مدينة السادات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز وعقد اجتماع مع مديري أفرع البنوك بمدينة السادات للتعريف بالقانون والتيسيرات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة إلى التعريف بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.

 

 

و اشار باسل رحمي أنه تم التنسيق بين الجهاز وجامعة المنوفية للمشاركة بمؤتمر التمكين الاقتصادي للشباب المقام بالجامعة وذلك لاستعراض دور ومجهودات الجهاز بمجال ريادة الاعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.

 

 واشار الى اهمية استمرار تقديم الجهاز لمجموعة واسعة من الخدمات والدعم للشباب، مما يساهم بشكل كبير في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة واقعية وإمكانية استفادة رواد الأعمال في محافظة المنوفية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وطلب الاستشارات الفنية والإدارية من الخبراء المتخصصين لدى الجهاز.


 


ووجه رحمي الدعوة لجميع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمحافظة المنوفية للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم مضيفا أن الجهاز ملتزم بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني

 

15.9 ٪ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديا من تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية للتعريف بالمزايا الضريبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات رواد الاعمال

مواد متعلقة

15.9 ٪ نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديا من تنمية المشروعات

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية