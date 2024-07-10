مدحت العدل يشيد بـ"مش روميو وجولييت": يحارب التطرف بالمتعة الفنية

أشاد السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالعرض المسرحي "مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وإخراج عصام السيد.

مدحت العدل يشيد بعرض مش روميو وجولييت

وكتب مدحت العدل قائلا: "عظمة الفن الحقيقي أن تقول أصعب الأشياء بابسط الطرق وهذا ما شاهدته مستمتعا ب (مش روميو وچولييت) للمخرج الكبير عصام السيد والشاعر المبدع أمين حداد في بساطة فنية آسرة قضينا ما يزيد عن ساعتين لم نشعر بهما من سحر الطرح الغنائي والإستعراضات الممتعة التي عبرت عن قضايا ملحة ومهمة نعيشها كل يوم".

وتابع: "والغريب أنه لا دعاية علي الإطلاق لهذا العمل الفني الجميل والملتحم مع الناس الحقيقيين.. عمل يحارب الأفكار البالية والتطرف بمنتهي الرشاقة والمتعة الفنية فلماذا لا تدعمه الدولة؟!.. أرجو من الناس أن يذهبوا ويستمتع بفن حقيقي بعيدًا عن كل ماهو قبيح يملأ حياتنا".

واختتم حديثه قائلا: "تحية للنجم الكبير علي الحجار والنجمة رانيا فريد شوقي وشباب المبدعين بقيادة مخرج رائد وكبير هو الصديق عصام السيد".

مسرحية مش روميو وجولييت

ومسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير.

وتضم المسرحية نخبة من النجوم، منهم: الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان عزت زين، والفنانة دنيا النشار، والفنان طه خليفة، والفنان آسر علي، والفنان طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج منفذ صفوت حجازي، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، ومساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، وإضاءة ياسر شعلان، وملابس علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق.