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رياضة

لاعبو أهلي جدة يرفعون صورة فهد المولد خلال مواجهة ضمك بالدوري السعودي

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

حرص لاعبو أهلي جدة على رفع صورة فهد المولد لاعب الشباب، الذي سقط من منزله في دبي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك والتي تقام الآن ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وجاء رفع صورة فهد المولد كنوع من الدعم ومؤازرة اللاعب والنجم السعودي في محنته بعد تهشم أجزاء من جسمه بعد سقوطه من منزله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو للحظة وصول فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب إلى الرياض، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي التي نقلته من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر الفيديو لحظات استعداد المسعفين لنقل فهد المولد من طائرة الإخلاء الطبي إلى سيارة الإسعاف، التي نقلته بعد ذلك إلى مستشفى الحرس الوطني والتي يستكمل اللاعب علاجه فيها.

بيان نادي الشباب السعودي

وكان نادي الشباب السعودي،كشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق فهد المولد، خلال الحادث الذي تعرض له في منزله.


وقال بيان نادي الشباب السعودي: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب  تعرض صباح الخميس، 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وكان اللاعب فهد المولد  تعرض لإصابات بالغة نتيجة سقوطه من شرفة منزله بمدينة دبي قبل أيام. 

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