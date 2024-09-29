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رياضة

الفيحاء يتخطى الرياض بثنائية في الدوري السعودي

الفيحاء والرياض في
الفيحاء والرياض في الدوري السعودي

الدوري السعودي فاز فريق الفيحاء الأول لكرة القدم علي نظيره الرياض بثنائية نظيفة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

أحرز ثنائية الفيحاء ربنزو لوبيز وفاشيون سكالا في الدقيقتين 19 و34.

تشكيل الفيحاء أمام الرياض

وتكونت تشكيلة الفريق من:

حارس المرمى: مارتن كامبانيا

خط الدفاع: دينو أرسلاناجيتش، ألين توسكا، خالد الشويع، أميري كردي

خط الوسط: فهد الرشيدي، ديدييه ندونغ، بيراما توريه

خط الهجوم: صالح العباس، نوليدج موسونا، خوانمي

تشكيل الرياض أمام الفيحاء 

وتتكون تشكيلة الفريق من:

حارس المرمى: أحمد علي الكسار

خط الدفاع: أسامة الخلف، مهند القيضي، يوسف حقوي

خط الوسط: عبدالرحمن العنزي، عبدالرحمن السفري، سلطان مندش، نواف الحارثي، راكان علي الكعبي

خط الهجوم: محمد يحيى مجرشيو، مالك عبدالمنعم


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دوري روشن السعودي الدوري السعودي الفيحاء الرياض

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