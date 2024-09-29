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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يهزم الرائد 1/2

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريق الشباب أمام ضيفه الرائد بنتيجة 2-1 ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الجزائري أمير سعيود هدف فريق الرائد في الدقيقة 14، وتعادل ويسلي هوديت لفريق الشباب في الدقيقة 27، وأضاف كريستيان جوانكا هدف الشباب الثاني في الدقيقة 65.

وتعرض خالد محمد السبيعي لاعب الرائد للطرد في الدقيقة 53.

تشكيل الشباب أمام الرائد 

المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني، روبرت رينان، حسين الصبياني، ويسلي هوديت.

خط الوسط: ماجد كنبة، جوستافو كويلار، بونافينتورا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، مصعب الجوير، جوانكا.

تشكيل الرائد أمام الشباب 

عرض جديد من الدوري السعودي لصلاح

أكدت شبكة "Caught Offside" الإنجليزية، أن الموسم الحالي هو الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول، لأن الأندية السعودية بدأت بالفعل في التحرك للتوقيع مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمار السعودي يستهدف الحصول على خدمات محمد صلاح، في صفقة انتقال حر، مستغلًا عدم قيام إدارة ليفربول بإقناع اللاعب بتجديد عقده.

وتابعت أنه سيتم تقديم عرض مالي ضخم لقائد منتخب مصر للتعاقد معه والتواجد في الدوري السعودي الموسم المقبل.

 

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