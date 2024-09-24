تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 لتر زيت طعام مجهول بأبوحماد

أكد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بالمحافظة

الالتزام بالاشتراطات التموينية ومراجعة التراخيص

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وطبقا لتكليفات وتوجهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

حملة مكبرة برئاسة محمد سعد

كما تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة عاطف مرقص ومحمد قوره وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة أبوحماد حيث تم مفاجأة تاجر جملة للسلع الغذائية ببندر أبوحماد

ضبط 100 باكتة سكر و100 كرتونة زيت

وقال بالتفتيش تم ضبط عدد 100 باكتة سكر مجهول المصدر بإجمالي واحد طن وبدون فواتير تدل على مصدرها + 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة سعة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها طن و200 لتر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل