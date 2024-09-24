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تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 لتر زيت طعام مجهول بأبوحماد

ضبط طن سكر ١٢٠٠ لتر
ضبط طن سكر ١٢٠٠ لتر زيت طعام مجهول بأبوحماد

أكد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بالمحافظة 

تموين الشرقية: ضبط 2 طن علف و250 كيلو أرز و1400 لتر سولار مجهولة المصدر

الالتزام بالاشتراطات التموينية ومراجعة التراخيص 

 وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وطبقا لتكليفات وتوجهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

حملة مكبرة برئاسة محمد سعد 

كما تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة عاطف مرقص ومحمد قوره وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة أبوحماد حيث تم مفاجأة تاجر جملة للسلع الغذائية ببندر أبوحماد

تموين الشرقية: ضبط 854 زجاجة زيت و171 كيلو سكر في السوق السوداء

ضبط  100 باكتة سكر و100 كرتونة زيت 

 وقال بالتفتيش تم ضبط عدد 100 باكتة سكر مجهول المصدر بإجمالي واحد طن  وبدون فواتير تدل على مصدرها + 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة سعة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها طن و200 لتر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل

 

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رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهات الرقابية حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري مباحث التموين محافظة الشرقية عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين

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