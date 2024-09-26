تموين الشرقية يضبط 7,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

قال المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه اليوم الخميس الموافق 26 من سبتمبر 2024، قامت تموين قطاع جنوب محافظة الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن وبالاشتراك مع المهندس طلعت رشدي مدير إدارة تموين منيا القمح ورئيس الرقابة التجارية بمركز منيا القمح بحملة تموينية مكبرة.

ضبط مكرونة وشعرية وتحرر المحضر 287332 منيا القمح

وذلك بالقرى التابعة للمركز أسفرت على ضبط 50 شيكارة شعرية زنة الشيكارة 10 كيلو جرامات بإجمالي وزن 500 كجم شعرية ( مكرونة ) مجهولة المصدر بمحل بقالة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 287332 جنح منيا القمح والحرز تحت إذن تصرف النيابة العامة.

محضر لصاحب مدشة بمنيا القمح

كما تم تحرير محضر رقم 82731 جنح منيا القمح ضد صاحب مدشة لصنع العلف لضبط عدد 200 شيكارة ملح طعام بإجمالي 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر والحرز تحت تصرف النيابة العامة المختصة بذلك.

محضر لصاحب مخزن مخللات

وايضا تم تحرير محضر رقم 28730 جنح منيا القمح ضد صاحب محل مخزن مخللات لضبط عدد 10 براميل مخللات زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي وزن 2 طن مخللات مجهولة المصدر والحرز تحت تصرف النيابة العامة

محضران للبقالة والتموين

وكذلك تم تحرير محضر رقم 28733 جنح منيا القمح صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل كما تم تحرير محضر رقم 28734 جنح منيا القمح ضد تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

المهندس عبدالكريم عوض الله

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك طبقا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية