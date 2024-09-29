تنفيذي الشرقية يبحث ملفات التصالح والاستعداد لفصل الشتاء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكدًا ضرورة سرعة تقدم المواطنين المخالفين ، بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقًا للقانون.

الحضور فى اجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصالح العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والمصالح الحكومية.

حظر تراخيص معارض السيارات داخل الكتلة السكنية

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحظر إستخراج أي تراخيص خاصة بإقامة معارض للسيارات داخل الكتل السكنية وتحديد أماكن ثابتة لتجميع المخلفات والقمامة بها تمهيدًا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة أولًا بأول.

السيطرة على ظاهرة إلقاء القمامة داخل الترع

كذلك تم مناقشة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للسيطرة على ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة داخل الترع ورفع ناتج التطهير أولًا بأول من على جانبي الترع والمصارف حفاظًا على البيئة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطرق.

تكثيف حملات النظافة

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بإستمرار تكثيف حملات النظافة بمداخل المدن والإهتمام بأعمال التجميل والتشجير كونها تعطي الإنطباع الأول للزائرين والوافدين للمحافظة.

أعمال الصيانة العاجلة لغرف تصريف الأمطار

تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد المبكر لإستقبال موسم الشتاء من خلال إجراء أعمال الصيانة العاجلة لغرف تصريف مياه الأمطار ومراجعة أغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء والتأكد من رفع الوصلات المخالفة بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بكل حسم حيال المخالفين.

التنسيق مع قطاعات الكهرباء والأجهزة التنفيذية

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء ومديرية التموين ومباحث التموين بالمرور الدوري على كافة المحال التجارية والأكشاك بالمحافظة لمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحابها والتأكد من قيامهم بتوصيل الكهرباء بطرق قانونية

مراجعة السلع والمواد الغذائية وقرارات الإزالة

وكذلك مراجعة السلع والمواد الغذائية المعروضة للإطمئنان على صلاحيتها للإستخدام الآدمي مع تحرير المحاضر اللازمة في حالة إكتشاف أي مخالفة كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة المنشآت الصادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة وتنفيذ الإزالة الكلية لها فورًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

المتابغة المستمرة لسير المخابز

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق بالجودة المطلوبة.

مراجعة موقف الإعلانات

كما وجه المحافظ مديري إدارتي الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة موقف الإعلانات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السير في إجراءات تراخيص الإعلانات الخاصة بهم.

الحفاظ على المال العام

وذلك حفاظًا على المال العام والشكل الجمالي والحضاري للمدن وكذلك متابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية والتأكد من إزالة التعدي بصورة كاملة قائلًا: "لن أسمح للمخالف بتكرار مخالفته وسيتم تطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين".

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