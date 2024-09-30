قافلة بيطرية مجانية بأبو حماد في الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان، قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بنى أيوب التابعة لمركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية.

إدارة أبوحماد البيطرية

جاء ذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور كلًا من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية وأطباء من معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فحص 257 راس ماشية

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٢٥٧) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ل (126) رأس ماشـية وايضا تقديم الخدمة البيطرية ل(١٠٣) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٣٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم إجراء جراحة لـ (١٤) رأس ماشية وعلاج (٦٠٠) طائر وترقيم وتسجيل (١٠٠) حيوان بالمجان.

اللقاءات الارشادية لزيادة الوعى البيطرى

و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية(أبقار- جاموس )و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان وكذا مشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة.

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