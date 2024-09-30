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محافظات

محافظ القليوبية: نسعى للقضاء على كل مظاهر العشوائية داخل المدن والقرى

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بنقل الأسواق العشوائية والباعة الجائلين المتواجدين بشارع أحمد عرابي وشارع المنيل داخل سوق المنيل المخصصة لهم بشارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة والتي تشمل  ١٤٥ باكية.

 كما وجه المحافظ باستغلال الساحه الخارجية لسوق المنيل بانشائها باكيات بعرض ٣ متر  للباكية الواحدة وذلك لنقل جميع الباعة الجائلين للأماكن المحدد لهم داخل سوق المنيل. 

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محافظ القليوبية: نسعي  للقضاء على كل مظاهر العشوائية
وأكد  عطيه  ان محافظة القليوبيه تسعي  للقضاء على كل مظاهر العشوائية داخل المدن والقرى، من خلال العمل على إنشاء أسواق حضارية وتحويل الصورة القديمة التي كانت تسبب ضررا للجميع كي تصبح صورة جميلة تريح  المواطن، وتساهم في القضاء على تلك العشوائيات، ومن بين تلك الجهود القضاء على الأسواق العشوائية القديمة التي كانت تقام داخل المدن وتتسبب في حالة كبيرة من الفوضى وانتشار الإشغالات وتعطيل الحركة المرورية، وذلك في اطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري. 

جولة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة 


واستكمل المحافظ الجوله بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة موجها برفع جميع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المارة، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية  والكافيهات بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين.
كما كلف المحافظ المسئولين بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات، من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشددًا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها، ومنع الانتظار الخطأ بالشوارع الرئيسية  موجهًا بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية. 
وتابع محافظ القليوبية  جولته بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارعي 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم تحرير محاضر لأصحاب الأكشاك  والكافيهات المخالفة بالشارعين، كما تم التحفظ على تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

 وأكد محافظ القليوبية اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات.

 ووجه عطية باستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتحقق عائد تنموي للمحافظة لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.
جاء ذلك بحضور كل من المحاسب خالد العرفي رئيس حيّ غرب شبرا الخيمه ومحمد علي نائب رئيس حيّ شرق شبرا الخيمه. 

 

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القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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