إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق عدة شمالي إسرائيل.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق في شمال إسرائيل أسفرت عن اندلاع حرائق في بعض المناطق

وكثف حزب الله اللبناني من الهجمات على شمال إسرائيل، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع استعداد جيش الاحتلال لغزو بري للبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ