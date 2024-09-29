البورصة المصرية، 115 ألف عملية تداول ومؤشر EGX30 يتخطى مستوى قياسيا اليوم

البورصة المصرية، أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، وربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ليسجل 2.170 تريليون جنيه، باجمالى 115 ألف عملية في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 .

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حركة التعاملات - فيتو

بالأرقام.. كواليس حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

أرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% عند مستوى 32476 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 38798 نقاط.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 7490 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة.

وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.