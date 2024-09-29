الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة المصرية، 115 ألف عملية تداول ومؤشر EGX30 يتخطى مستوى قياسيا اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، وربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ليسجل 2.170 تريليون جنيه، باجمالى 115 ألف عملية  في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024  . 

اقرأ التالى: البورصة المصرية، هبوط هامشى لـ EGX30 , و111 ألف عملية تداول اليوم

 

حركة التعاملات - فيتو 

 

بالأرقام.. كواليس حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم 

  • أرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.58% عند مستوى 32476 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 38798 نقاط.
  • وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 7490 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة.
  • وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

EGX EGX30 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجى اكس ايجي اكس 30 محدد الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجى اكس 70 إيجي إكس 100 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات الصاغة اليوم الأحد 29 سبتمبر

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

كم سجل سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024؟

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية