موعد ومكان عزاء والدة رئيس البورصة المصرية
توفيت منذ قليل والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية .
ويقام عزاء والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بمسجد الصديق في مساكن الشيراتون.
وفاة والدة رئيس البورصة المصرية
ونعى العاملون بالبورصة المصرية والدة أحمد الشيخ، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته .
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