الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد ومكان عزاء والدة رئيس البورصة المصرية

رئيس البورصة،فيتو
رئيس البورصة،فيتو

توفيت منذ قليل والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية .

ويقام عزاء والدة أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بمسجد الصديق في مساكن الشيراتون.

 

وفاة والدة رئيس البورصة  المصرية 

 

ونعى العاملون بالبورصة المصرية والدة أحمد الشيخ، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته  .

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

رئيس البورصة يشارك قيادات الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات "قرع الجرس"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد عبد الرحمن الشيخ إدارة البورصة المصرية ادارة البورصة رئيس البورصة المصرية رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

مواد متعلقة

رئيس البورصة يشارك قيادات الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات "قرع الجرس"

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

ثقافة الوادي الجديد يكثف فعالياته خلال العيد، وهيبس تعرض "ولاد رزق 3"

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

هشام آمنة: زراعة 3 ملايين شجرة خلال العام المالي الجاري بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الحبيب علي الجفري: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صِيْغَ من وجهة نظر الثقافة الغربية

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بمدينة الإنتاج الإعلامي

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

أكثر 4 فئات عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية