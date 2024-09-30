محمود محيي الدين: 4 مؤشرات لقياس تقدم الدول

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الأممي لأجندة التمويل، إن هناك عددًا من المؤشرات والعلامات التى تقيس تقدم الدول في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود مؤشر خاص بالقوى الناعمة، لافتا إلى أنها تعد دليلا على القوى الشرائية.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر منتجات أسواق المال إلى أن المؤشر الشامل يضم مجموعة دول العشرين في المنطقة، وأن المؤشر يضم السعودية وجنوب أفريقيا.

وتابع أن هناك 4 مؤشرات لقياس تقدم الدول، فضلا عن مؤشر التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه يقيس مدى تركيز الدول على التنمية المستدامة.

وتابع المبعوث الأممي لأجندة التمويل، أن هناك عددًا من المؤشرات على تقدم الدول في الذكاء الاصطناعي، فضلا عن وجود مؤشر خاص بالقوى الناعمة، لافتا إلى أنها تعد دليلا على القوة الشرائية.

وأضاف أن المؤشر الشامل يضم مجموعة دول العشرين في المنطقة، مبينا أن المؤشر يضم السعودية وجنوب أفريقيا.