ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 سبتمبر.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 32673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 39073 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 13730 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 7545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 10739 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3344 نقطة.
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