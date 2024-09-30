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أخبار مصر

تربية عين شمس: إنشاء حسابات بريد إلكتروني رسمية للطلاب الجدد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استعدت كلية التربية بجامعة عين شمس بشكل كامل لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع البرامج التي تقدمها الكلية وعددها 34 برنامج، سواء البرامج العلمية (البيولوجي – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات-تربية خاصة)، برامج اللغات (عربي- انجليزي – الماني – فرنسي)، برامج العلوم الإنسانية (علم نفس – اجتماع – فلسفة  -جغرافيا – دراسات اجتماعية)، برامج STEM.

كلية التربية بجامعة عين شمس تستقبل العام الدراسي الجديد بكامل استعداداتها

 وتمت مراجعة كافة التجهيزات لضمان توفير أفضل الظروف للطلاب والأساتذة على حد سواء، مع التأكيد على توفير الأدوات والمعامل الحديثة لدعم عملية التعلم العملي.
كما أعلنت الكلية عن الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك حرصًا على التنظيم المسبق وعرض المقررات الدراسية
https://edu.asu.edu.eg/ar/page/49


واستقبل اتحاد الطلاب وأسرة "من أجل مصر" الطلاب الجدد خلال الأسابيع التي تسبق الدراسة، مؤكدين على دورهم في دعم الطلاب ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة الجامعية. كما أكدوا على امتلاك خطة لتنظيم أنشطة متنوعة خلال العام الدراسي، تشمل فعاليات رياضية، ثقافية، واجتماعية تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين الطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص لتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية. تأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية الاتحاد في خلق بيئة جامعية تفاعلية ومليئة بالفرص للنمو والتطوير.


وفي خطوة لتقديم تجربة تعليمية رقمية مميزة، قامت الكلية بإنشاء حسابات بريد إلكتروني رسمية للطلاب الجدد، تتمتع بعدة مميزات، منها درجة أمان عالية وسعة تخزينية كبيرة لحفظ الملفات المهمة في مكان آمن ويمكن للطلاب استرجاع هذه الملفات في أي وقت ومن أي جهاز متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية تحميل 5 نسخ أصلية من حزمة Microsoft Office 365، ما يوفر للطلاب الأدوات اللازمة للعمل والدراسة بشكل فعال.


بالإضافة إلى ذلك، قامت الكلية بإنشاء حسابات للطلاب على منصة الجامعة الذكية (UMS)، والتي تمكن الطلاب من التسجيل في المقررات الدراسية المتاحة مع بداية كل فصل دراسي، والتواصل مع مرشديهم الأكاديميين، وطلب الخدمات الإلكترونية المختلفة، كما تتيح المنصة طلب الخدمات إلكترونيًا. وتعرض المنصة أيضًا نتائج الامتحانات والمعدل الفصلي (GPA) والتراكمي (CGPA).


وانشات الكلية أيضًا حسابات للطلاب على منصة التعلم الإلكتروني (ASU2LEARN)، التي توفر لهم تجربة تعليم غير متزامن (Asynchronous Learning) من خلال تحميل المادة العلمية الخاصة بكل مقرر على صفحات المقررات الإلكترونية. تتضمن المواد التعليمية عروض تقديمية وفيديوهات لمحاضرات أونلاين، تجارب وشرائح افتراضية تدعم موضوعات المقررات، إضافة إلى وسائل التقييم التكويني (Formative Assessment) مثل التكليفات والاختبارات. كما تقدم المنصة وسائل للنقاش والتواصل مع الطلاب عبر منتديات النقاش (Discussion Forums) وحجرات الدردشة (Chatting Rooms). كما تتيح المنصة متابعة أداء وتفاعل الطالب الكترونيا، من خلال خاصية إصدار تقارير متابعة الأداء Learning Analytics Reports المتوفرة بصفحة كل مقرر الكتروني، ومن خلالها يستطيع عضو هيئة التدريس متابعة اداء الطلاب بالمقرر ومدي تفاعلهم مع كل عنصر من عناصر المادة العلمية. 


وفي إطار دعم التعليم الإلكتروني، قامت الكلية بالتعاون مع الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني بالجامعة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث مهارات بناء المقررات الإلكترونية واستخدام منصة ASU2LEARN، وذلك وفق أحدث التحديثات التي أدخلتها الوحدة المركزية، لضمان تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ومتطورة للطلاب. وقد حضر التدريب 462 عضو هيئة تدريس، مما يوكد حرصهم على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

 

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