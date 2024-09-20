بيت السناري يشارك بمهرجان سماع الدولي للإنشاد في دورته السابعة عشر

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التنمية الثقافية في مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السابعة عشر، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط، وذلك في الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر 2024، في تمام الثامنة والنصف مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويستضيف بيت السناري مجموعة متنوعة من الفرق الدولية؛ حيث تبدأ العروض يوم السبت 21 سبتمبر مع فرق من رومانيا وتونس بالإضافة إلى فرقة إسلام الشيخ من مصر. وفي اليوم التالي، الأحد 22 سبتمبر، ستقدم فرق من الجزائر واليونان عروضها المميزة وكذلك فرقة الحور من مصر. أما يوم الاثنين 23 سبتمبر، فسيكون الجمهور على موعد مع أمسية روحانية تجمع بين فرقة مداحين النبي وكورال كنيسة السيدة مريم وفرقة من كازاخستان. وستختتم العروض بمشاركة فرق من جيبوتي وباكستان وفرقة الفجر من مصر.

الحفلات رؤية وإخراج الدكتورة انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذي أكد على أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

جدير بالذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السابعة عشر، يقام في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر 2024، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتي هذا العام بمشاركة العديد من الدول؛ منها الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان وجيبوتي واندونيسيا. وتقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري.