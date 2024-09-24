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ثقافة وفنون

انطلاق معرض "نهر النيل ليس مجرد نهر" للفنانة الإسبانية ماريا بريمّو غدًا

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرضا بعنوان "نهر النيل ليس مجرد نهر" للفنانة الإسبانية ماريا بريمو، والذي تنظمه السفارة الإسبانية بالقاهرة. 

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مسًاء، ويعد رحلة بصرية ساحرة بين الأسطورة والواقع.

معرض نهر النيل ليس مجرد نهر

يأخذ المعرض المشاهد في رحلة عبر الزمن، حيث تعرض ماريا بريمو مجموعة من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية والمواد الوثائقية، نتاج بحثها في الأقصر بمصر. 

وتتناول المجموعة الأساطير القديمة، ودور النساء في العصر الفرعوني، وكذلك الإنشاءات القديمة والعمارة التقليدية، بالإضافة إلى التأثير المناخي على التراث.

وينقسم المعرض إلى أجزاء مترابطة، تتنقل الفنانة ببراعة بين العصور، من الماضي البعيد إلى الحاضر، في مزيج من الخيال والواقع، والأساطير والأحداث التاريخية، وكل قطعة فنية في المعرض تساهم في سرد قصة علاقتنا بالطبيعة، ويتجلى في ذلك التأثر برؤية المعماري المصري حسن فتحي، رائد العمارة المستدامة، الذي يرى أن "الباب ليس مجرد باب"، بل هو رمز للحدود بين العالمين الخارجي والداخلي.

الفنانة ماريا بريمو

وتعد ماريا بريمو، باحثة متميزة في مجال الفن والتصوير المعاصر، فهي تهتم اهتمامًا خاصًا بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، للكشف عن أبعاد التصوير كوسيلة للتعبير عن الوعي البيئي والممارسات الصديقة للبيئة، وتتميز أعمالها بالدمج بين التقنيات التقليدية والمجالات الجديدة، مما يخلق تجربة بصرية فريدة.

معرض "نهر النيل ليس مجرد نهر" مفتوحة للجمهور لزيارة هذا المعرض المجاني، لمعايشة هذه التجربة البصرية الثرية التي تجمع بين الفن والطبيعة والتراث.

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