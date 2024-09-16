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ثقافة وفنون

جدول حفلات الدورة 17 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

مهرجان سماع. فيتو
مهرجان سماع. فيتو

أيام قليلة وتنطلق فعاليات وحفلات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر.

وتقام ليالي مهرجان سماع الدولى فى دورته الجديدة التي تبدأ من 20 وحتى 26 سبتمبر الجاري خلال ثلاثة أماكن يوميا فى تمام الساعة الثامنة مساءّ، والأماكن هي: مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية، بيت السناري، وقصر الأمير طاز، وبعيدا عن انطلاق ليالي المهرجان من قلب شارع المعز.

ونستعرض جدول حفلات وليالي مهرجان سماع الدولي لعام 2024:

وقال انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان إن دولة ضيف الشرف ستكون «كازاخستان» حيث تشارك للمرة الأولي بالمهرجان وهذا للاحتفاء بثقافة هذا البلد وإحياء تراثها.

الفرق المشاركة
أما عن الفرق المشاركة فى المهرجان ستكون من: الجزائز والمغرب واليونان وباكستان.

كما تشارك دول من تونس، رومانيا، جيبوتي، إندونسيا، إضافة لمشاركات خاصة لفرق سورية.. وهذا جانبا الى جانب الفرق المصرية المتنوعة.

مهرجان سماع 
ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، متمثلة فى قطاعات الوزارة المختلفة منها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد كبير من القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته السابعة عشر فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.

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