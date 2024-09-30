جدول أعمال حزب الله!

لو كنت مسئولا عن حزب الله لأمرت الآن -الآن- بوقف الصواريخ على العدو وترتيب أولويات الحزب الساعات القادمة -وليس الأيام أو الأسابيع- علي نحو شديد العجلة لتكون أولا حماية المدنيين وترتيب أحوال النازحين مع تأمين أسرار الحزب وقياداته وأسلحته الأولوية القصوى إذا تيسرت الإمكانات لذلك.

أي إنها مهام الـ48 ساعة المقبلة مع وجود مجموعة ضيقة تكلف بعمليات الإحلال في قيادات الحزب من قيادات الصف الأول مكرر أو الثاني حتي لا يستمر فراغ القيادات طويلا، وأولها اختيار الأمين العام الجديد نفسه.

بعدها -بعد كل ذلك يعني- يدرس الحزب أمران.. الأول الاختراق الذي جرى وكيف ومتى ومن ومن أين.. والثاني -بعد إنجاز كل ما سبق- الرد على الإجرام الصهيوني بالشكل الذي يراه رادعا مؤثرا وبجسد تنظيمي متماسك ومترابط غير محترق ولا مكشوف للعدو والتركيز على ما يوجعه بعيدا عن المثالية السابقة في إستهداف مواقع عسكرية فقط وذلك دون توريط لبنان كله.. حتى لا تكون الكلفة كبيرة سيتحملها أدبيا الحزب فيما بعد.

وسيتحمل -في كل الأحوال- مسئولية منح عدو مجرم لا سقف لإجرامه من تدمير لبنية البلد الحبيب التحتية كاملة.. وهي أصلا بنية منهكة.. فالشعب الشقيق يعاني أصلا من متاعب في الكهرباء وساعاتها وعدد آخر من الخدمات الأساسية مع أزمة إقتصادية صعبة لا تجعل تعويض ذلك ممكنا بسرعة ولا حتي من غير سرعة.



إنها مهام جسام.. ومعادلات شديدة التعقيد.. لكنها إجبارية إلزامية لا مفر منها.. حيث البديل إنتصار عدو العرب جميعا بل وعدو الانسانية كلها وهو إنتصار لا نريده.. فضلا عن أنه لا يستحقه.. ولا يليق عليه.. ولا ينبغي أن يتم!