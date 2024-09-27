الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سيناريوهان للمعركة مع العدو!

السيناريو الأول شديد التشاؤم.. اختراق الجبهة اللبنانية أدى، ليس فقط، إلى معرفة كافة تفاصيل قيادات الجبهة.. أسماؤهم ومهامهم وعناوين ومقراتهم مما أدى إلى تصفية عدد منهم وهم من قيادات الصف الأول فحسب بل إلى مقرات الجنوب ومخازن السلاح والإمداد والتموين، وخط سير المدد القادم من الخارج عبر الحدود السورية.. 

وإن ذلك كله صار مكشوفا وبالتالي، القدرات الحالية التي نراها في هجوم كاسح من طيران العدو هي المعادلة الحقيقية التي ستزيد اختلالا الأيام القادمة.. بما يمهد الطريق إما إلى إخباء وانسحاب من الجنوب إلى الشمال أو إلى احتلال الجنوب نفسه واجتياحه بريا، وفرض أمر واقع ويكون الموقف أصعب مما كان على لبنان وعلى غزة.. ثم ما بعد ذلك مما نعرفه وتعرفونه!


السيناريو الثاني أن الجبهة اللبنانية تعرضت لحادث البيجر ومعها تصفية بعض القيادات وبالتالي تحتاج إلى وقت لتنظيم الصفوف وتبديل وإحلال وتسليم وتسلم وتغيير وسائل اتصال وشفرات وبحث عن موطن الاختراق الحادث.. 

 

كل ذلك مع امتصاص الضربات الجوية للأيام الأولى وما يستلزمه من إتاحة الفرصة لمزيد من التهجير للمدنيين إلى الشمال وإبعادهم عن مرمى الطيران.. بعد كل ذلك تظهر الجبهة قوتها ويمكنها التوسع في مساحة الاستهداف وشكله..

 

المساحة تزيد وشكله ينتقل من أماكن عسكرية إلى أماكن مدنية واقتصادية.. مع إبقاء المعادلة القديمة لبنان وبنيته التحتية مقابل تل أبيب وأن قصف مقر الموساد كان رسالة فقط فمن أطلق الصاروخ يدرك أن الدفاع الجوي للعدو سيسقطه ولذلك كانت العملية الوحيدة التي تمت بصاروخ يحمل اسم قادر!

 

موعد المياه الملوثة الساعة 3!

التأمين الصحي بالإسكندرية وبلاغ إلى وزير الصحة!


السيناريو الثاني يعني أن الجبهة اللبنانية تدرك أن المعركة طويلة وبالتالي يستعد لها أطراف أخرى في اليمن والعراق، وأنها تحتاج إلى أعصاب قوية وهي تعني أن استعدادا جيدا قد جرى في لبنان، فنواب القادة بذات المستوى والكفاءة وأنه تم إخفاء كل الأسلحة أو أغلبها والمهم منها وأن ما يدمره العدو ليس إلا هياكل وهمية أو منصات تركت بعد استخدامها أو مواقع مدنية وإدارية وأن القادم على العدو أسوأ!
في كل الأحوال أمنياتنا وأمنيات كل الأسوياء أن نرى في العدو ما يشفي صدور قوم مؤمنين.

الجبهة اللبنانية لبنان غزة الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

مولانا والطريق إلي الله!

أحمد قاعود!

بدعة المولد النبوي الشريف!

تعليم المنيا بين الموت بالإهانة والتحقيق العاجل!

وداعا الشهيد إيهاب جلال.. ضحية الوسط الفاسد!

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية