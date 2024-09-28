السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ما بعد نصرالله!

استشهد الرجل إذن ليلحق بابنه وبرفاقه ممن سبقوه.. والسؤال: وماذا بعد؟! هل انتهي حزب الله؟! أم أن ما يجري عدم اتزان جري بغتة، وسرعان ما سينتظم الجمع ويعيد الحزب تنظيم صفوفه؟! الأيام وحدها التي ستجيب عن السؤال.. 

 

ورغم أننا نرفض منذ فترة أن نكتب حرفا -حرفا واحدا- يصب في مصلحة العدو، ويساهم في حربه المعنوية النفسية علي شعوبنا، لكن الموقف الجاد يقتضي القول عن ضرورة البحث عن هذا الاختراق الكبير الذي جري، وجعل الحزب مكشوفا إلي هذا الحد.. قياداته وتواجدهم وخط سيرهم واجتماعاتهم ومقراته السرية.. كيف ومتي جري كل ذلك؟! 

 

التكنولوجيا تفعل فعلها، وقد تطورت وسائل الرصد والتتبع تطورا رهيبا ، وبات الذكاء الاصطناعي جزءا منها، لكن لا يمكن أن يتم ذلك دون العنصر البشري علي الأرض!

 
ما يعنينا في الكلام السابق هو المواجهة مع العدو دون الشأن اللبناني الداخلي، الذي هو ملك لكل الأشقاء هناك، ولا يمنع ذلك في رأينا -من باب النصيحة- أنه يحتاج إلي حوار يسمح ببناء دولة متماسكة وقوية! 


علي كل حال.. العدو المتربص بالعرب جميعا، وبالمنطقة كلها أي مكسب يحققه خسارة للجميع.. والعكس صحيح تماما.. وردعه واجب ليتوقف نزيف الدم في لبنان الحبيب، الذي تتكرر مأساة غزة علي أراضيه الآن.. دون رادع من قانون دولي أو وازع من أي قيم لعدو لا أجد من كلمات اللغة العربية ما ينطبق عليه! 

 

سيناريوهان للمعركة مع العدو!

موعد المياه الملوثة الساعة 3!


المجد للشهداء والنصر مهما طال الزمن قادم.. في زمن قادم.. قادم قادم.. لا مكان فيه للجبناء، ولا للطابور الخامس، ولا من تجمعهم مع العدو فرحة واحدة أو حزن واحد! اللهم آمين..

حزب الله إغتيال حسن نصرالله أمين عام حزب الله اغتيال حسن نصرالله حسن نصرالله الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

التأمين الصحي بالإسكندرية وبلاغ إلى وزير الصحة!

مولانا والطريق إلي الله!

أحمد قاعود!

بدعة المولد النبوي الشريف!

تعليم المنيا بين الموت بالإهانة والتحقيق العاجل!

الأكثر قراءة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية