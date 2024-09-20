هل اقتراب قوات فانو الأمهرية من أديس أبابا يمثل تهديدا لمستقبل آبي أحمد وحكومته؟ خبير يجيب

اشتعل الموقف في منطقة القرن الأفريقي نتيجة التحولات العسكرية السريعة على الساحة الإثيوبية، خاصة بعد أن أعلنت مليشيا فانو الاقتراب من أديس أبابا.

وبحسب أخبار أكدتها الأمهرا، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، فإن قوات "فانو" الأمهرية، سيطرت على ديبارك شاير، شمال مدينة جوندر المدينة الاستراتيجية للجيش الإثيوبي، وهو الأمر الذى من شأنه إحداث ضغوط جديدة على حكومة آبي أحمد تضاف إلى الضغوط الداخلية والخارجية.

آبى أحمد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشئون الأفريقية: إن انشغال المجتمع الدولى بالأوضاع فى غزة والسودان وأوكرانيا والتطورات التى حدثت مؤخرا على الساحة اللبنانية، سبب تجاهل الإعلام الدولى للتطورات الاستراتيجية التى تحدث على الساحة الإثيوبية فى العديد من الجبهات، وأبرزها هو المواجهة العسكرية في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبى وقوات فانو، والتى تحقق العديد من المكاسب على الجبهات سواء فى الجانب الحدودى من السودان أو الاقتراب من أديس أبابا.

فشل الحكومة الإثيوبية في تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعى

وأكد أن الأوضاع فى تجرية تشهد تطورات مهمة، منها فشل الحكومة الإثيوبية فى تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعى والمصالحة وعدم القدرة على إدماج جبهة التحرير فى القوات المسلحة فى إثيوبيا، وكذلك الخلافات التى تظهر بين جبهة تحرير تجرية والقوى السياسية داخل الإقليم والحكومة بشان الانتخابات المقررة، وخلاصة القول إننا بصدد تطورات مهمة فى الداخل الإثيوبى على المستوى الاستراتيجى والأمنى.

سد النهضة

اتهام الصومال محاولة لإلهاء أنظار العالم عن تردي الأوضاع الداخلية

وتابع: أن جزءً كبيرا من إغفال المجتمع الدولي لما يحدث في إثيوبيا يعود إلى عاملين: الأول نجاح الحكومة الإثيوبية فى توجية أنظار العالم إلى قضية أخرى، وهي الأوضاع فى الصومال وتوجيه الاتهام للحكومة الصومالية، ومصر ضمنا بأنها تساهم فى توتر الأوضاع فى إثيوبيا إلى جانب إعطاء صورة أنها تسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى القرن الأفريقى دون الاشارة للأوضاع الداخلية فى إثيوبيا، والعامل الثاني أن إثيوبيا تعانى بشكل عام من حالة التعتيم الإعلامي سواء على المستوى الداخلى الذى لا يوجد به صحف معارضة باستثناء بعض الصفحات.

ميليشيا فانو

وأضاف أن ما يتعلق بقوات فانو التابعة لإقليم أمهرة سيطرت على مدينة شاير والتى تقع لشمال مدينة غندار وهى المدينة الاستراتيجية للجيش الإثيوبي ويطلق عليها عاصمة الحبشة والتى تبعد عن أديس أبابا 600 كيلو متر، فالحكومة الإثيوبية لها سوابق فى مثل هذه التحويلات الميدانية والعسكرية ربما كانت جبهة تحرير تجرية فى مرحلة الصراع مع الدولة الإثيوبية على مساحة أقرب من أديس أبابا إلا أن الدعم الخارجى مكن الحكومة الإثيوبية من استرداد السيطرة على المنطقة.



الدلالات الاستراتيجية للتحولات فى إثيوبيا

واستكمل أن هناك عددا من الدلالات الاستراتيجية لهذه التحولات منها صعوبة تسليم الحكومة الإثيوبية بسقوط مدينة شاير وإلا سنكون أمام وضع استراتيجى جديد وهو شد أذرع الدولة الإثيوبية من قوات فانو قرب العاصمة وفى اتجاه السودان، والدلالة الثانية أن العديد من شركاء إثيوبيا وخاصة أمريكا والصين وروسيا لن تسمح بسيطرة قوات فانو وستقدم الدعم لإثيوبيا، ومن سمى فإن الأمر المهم أن هذه التحولات الإثيوبية سوف يكون لها تداعيات على رأسها تقليب الراى العام الداخلى فى إثيوبيا ضد حكومة آبى أحمد فى ضوء عدم وجود تاييد داخلى لها.

وأشار قرنى إلى أن ما يتعلق بالسودان أو ما يتعلق بسد النهضة او الوضع فى الصومال أو حالة من التحرك فى اوجدين الصومالى وعودته للصومال كل هذا سيمثل ضغوط على الحكومة الصومالية، يضاف إلى ذلك الضغوط الاقتصادية التى دفعت آبي أحمد لتعويم العملة الإثيوبية، وبالتالى لم يعد أمام حكومته الا الخطاب الإعلامى ليتحدث عن الحريات والمصالحة الداخلية ومنح بعض الامتيازات للمعارضة الإثيوبية.

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