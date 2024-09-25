خبير يكشف مخطط إثيوبيا للسيطرة على القرن الأفريقي

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إن المخطط الإثيوبى والتوجهات الاستراتيجية لإثيوبيا بعد وصول آبى أحمد للسلطة يسعى الى تكريس منهج الهيمنة الاثيوبية فى القرن الأفريقى معتمدا على عدد من الأسس أبرزها السعى إلى تقسيم أراضى الدول المجاورة وخاصة إريتريا والسودان والصومال، وهو ما كشفت عنه تصريحات السفير الإثيوبى السابق.





تصريحات السفير الإثيوبى السابق كشفت المستور

وأضاف الدكتور رمضان قرنى تصريح لـ فيتو: "المتابع يكتشف أن تصريحات السفير الإثيوبى السابق تشير إلى أن المخطط الإثيوبى يرتكز على الاستيلاء على أراضى هذه الدول أو تقسيمها وعلى سبيل المثال منطقة القدارى بشرق السودان وهى منطقة حدودية بين اثيوبيا والسودان وخاصة منطقة الفسقة التى تسعى اثيوبيا للتواجد بها من خلال القوات الإثيوبية أو بعض الميليشيات التابعة لها للاستيلاء على منطقة الفسقة الحدودية بل إن منطقة سد النهضة هى إقليم جوميز وهى بالأساس أراضٍ صومالية حتى القبائل التى بها تميل إلى السودان".



السياسة الإثيوبية فى إريتريا لم تنجح بسبب التوازن العسكرى بينهم

وواصل حديثه قائلا: السياسة الاثيوبية فى إريتريا لم تنجح بسبب التوازن العسكرى بينهم فضلا عن الدعم الذى قدمته اريتريا لاثيوبيا إبان حربها وهو ما يجعل الحكومة الاثيوبية تتعامل مع اريتريا بشكل حاد رغم الاعلان صراحة عن انفصال اريتريا عن اثيوبيا استراتيجيا وهذا أضر اثيوبيا كثيرا.

مخطط تأليب الرأى العام الصومالى ضد الحكوم

وتابع: الجانب الاهم هو ما يتعلق بالصومال لأن من الواضح ان الطرف الاثيوبى سعى لاستغلال الصومال من خلال وجود قواتها ضمن بعثة الاتحاد الافريقى وخاصة مناطق المطار فضلا عن زعم اثيوبيا انها تقوم بدور الوساطة بين الحكومة الصومالية والقبائل المعارضة وبالتالى تسعى اثيوبيا من خلال هذه الوضعية لتأليب الرأى العام الصومالى ضد الحكومة والعمل على تقسيم الصومال من خلال دعم اقليم ارض الصومال، اضف الى ذلك حملات الاتهامات للصومال اعلاميا بسبب الاتفاق الدفاعى مع مصر، بأنه يهدد استقرار اثيوبيا.

الوثيقة الاستراتيجية للدولة الاثيوبية

واضاف: السياسة الاثيوبية والتحليلات فى عهد ابى احمد تدفعنا للعودة الى عام 2000عندما اصدر معهد الشئون الخارجية الاثيوبية ما اسماه بالوثيقة الاستراتيجية للدولة الاثيوبية والتى تقول ان عدم امتلاك اثيوبيا لقوات بحرية تهدد مصالحها ولذلك وضعت خطة للوصول للمنافذ البحرية عن طريق الصومال او جيبوتى خاصة وان هذه المنافذ ذات اهمية للسيطرة على منابع النيل والقرن الافريقى وبالتالى سياسة ابى احمد تعتمد على هذة الوثيقة.

سياسات آبى احمد متوقع ان تواجه بمعارضة داخل منطقة القرن الافريقى

واختتم: "تلك السياسات التى يتبعها آبى احمد متوقع ان تواجه بمعارضة داخل منطقة القرن الافريقى بدليل ان اقليم بوتلاند عندما دعمته اثيوبيا بالسلاح دعا رئيسه الى حل القضايا العالقة مع الدولة وعلى رأسها الانتخابات وعلى المستوى الاقليمى جيبوتى قدمت اكثر من حل لاثيوبيا لحل مشكلة المنافذ البحرية لقطع الطريق على مخطط ابى احمد والاهم هو موقف الحكومة الصومالية فى الحفاظ على التراب الصومالى فى ظل دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى ".

