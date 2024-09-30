نعيم قاسم: فقدنا قائدنا نصر الله والشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "خلافا لما زعمه العدو الإسرائيلي لم يكن السيد حسن نصر الله يجتمع مع 20 من القادة".

وأضاف نعيم قاسم: “المسيرة التي رباها سماحة السيد نصر الله مستمرة وحزب الله مستمر بأهدافه”.

وتابع: “فقدنا قائدنا الأمين العام نصر الله بالإضافة للشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان”.

كلمة نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على اغتيال قادة حزب الله اللبناني، من خلال غارات جوية تستهدف مقرات وتمركزات الحزب.

أمريكا تعزز دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط

وأعلن حزب الله عن تغير قواعد اللعبة مع إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، مؤكدا أنه سينتقم من الاحتلال.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله.

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