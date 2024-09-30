الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خارجية إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار

وزير خارجية إسرائيل،
وزير خارجية إسرائيل، فيتو

أكد  وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع حزب الله  ووقف إطلاق النار، معتبرا أن  الطريقة الوحيدة للاتفاق هي إبعاد  حزب الله  إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه.

 

إسرائيل ترفض مقترح التسوية مع حزب الله

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن كاتس قوله: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار، قائلا أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أفاد موقع واللا نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن هناك  إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت.

ونقل الموقع عن مصدر أمني تأكيده ان  القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، ونعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة".

وأضاف: نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد ضرورة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، مؤكدا تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي.

موقع والا العبري: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان

يوم الأحد الدامي، 120 غارة إسرائيلية على لبنان، مقتل 105، ونزوح مليون مواطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الغزو البري للبنان وزير خارجية اسرائيل يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس مجلس الأمن الدولي

مواد متعلقة

معلومات جديدة عن كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال حسن نصر الله

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات

هيفاء وهبي تدين الصمت الدولي على جرائم إسرائيل: وطني يئن من الألم

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية