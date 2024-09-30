خارجية إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار

أكد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار، معتبرا أن الطريقة الوحيدة للاتفاق هي إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه.

إسرائيل ترفض مقترح التسوية مع حزب الله

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن كاتس قوله: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار، قائلا أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أفاد موقع واللا نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن هناك إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت.

ونقل الموقع عن مصدر أمني تأكيده ان القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، ونعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة".

وأضاف: نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد ضرورة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، مؤكدا تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي.