حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات

غزة الآن ، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية، وأكد أنهم حققوا إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:50 من فجر يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، في حين يستهدف الحزب بشكل شبه يومي منذ الاثنين، شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات.