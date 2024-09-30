قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة له اليوم الاثنين بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "فقدنا قائدًا عاش حاملا خط الخميني".

وأضاف نعيم قاسم: "أمريكا تساند إسرائيل بكل إمكاناتها، وتل أبيب تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه".

وتابع نعيم قاسم: “خلافا لما ذكره العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة”.

كلمة نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على اغتيال قادة حزب الله اللبناني، من خلال غارات جوية تستهدف مقرات وتمركزات الحزب.

أمريكا تعزز دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط

وأعلن حزب الله عن تغير قواعد اللعبة مع إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، مؤكدا أنه سينتقم من الاحتلال.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله.