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محافظ الجيزة يكلف بتطوير طرق كفر الجبل والقطاع الثالث بالمنصورية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الجولة
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قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمعاينة عدد من المواقع المخطط تطويرها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

معاينة أعمال التمهيد بمدخل مطار سفنكس الدولى
 

شملت جولة المحافظ معاينة أعمال التمهيد بمدخل مطار سفنكس الدولى إستعدادا لتنفيذ مخطط التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالطريق المؤدى لمدخل المطار.
وأشار محافظ الجيزة إلى انه من المقرر أن يشمل المخطط أعمال إنارة وتشجير ولاندسكيب لإبراز المظهر الجمالى.
كما شملت الجولة متابعة المحافظ للإستعدادات النهائية لتطوير طريق كفر الجبل بمحيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة. 
 

إستمع المحافظ لمخطط التطوير والذى من المقرر أن يشمل رفع كفاءة وتوسعه الطريق ليصبح بعرض ١٥م مؤكدا على ضرورة إبراز المظهر الجمالى للطريق ومراعاة حركة الدواب لكون الطريق يعد مدخل رئيسى لحركة الخيل والجمال المستخدمة من قبل زوار المنطقة الأثرية.
 

كما تفقد محافظ الجيزة قطاع التطوير الجديد بترعة المنصورية بداية من الطريق الدائرى ولمسافة ٢كم، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتنفيذ أعمال الإنارة والتشجير.
 

وأختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير صليبة شبرامنت بطول ٣كم بالمنطقة المحصورة بين ترعة المريوطية وترعة الشبرامنتية 
 

وقد شدد المحافظ على رئيس مدينة أبو النمرس بالتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال لسرعة تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية للإنتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية دون تأخير. 
 

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة ومسؤلى الشركات المنفذة للأعمال.

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أهرامات الجيزة المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللواء شاكر يونس عادل النجار محافظ الجيزة طريق الدائري

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