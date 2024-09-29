الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على سوء التغذية بمدارس المحافظة (صور)

الكشف عن سوء التغذية
الكشف عن سوء التغذية
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 تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس الابتدائية بجميع مدارس المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الصحة العامة للطلاب، والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية مثل الأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة.

وشهد المحافظ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي، تنفيذ حملات للكشف الطبي على الطلاب، بهدف الكشف المبكر عن الحالات المصابة وتقديم العلاج اللازم.

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه المبادرة في ضمان حصول الطلاب على التغذية السليمة، التي تساهم في نموهم العقلي والجسدي بشكل سليم، وتحسين قدرتهم على التعلم.

وشدد النجار على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات العمرية.

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