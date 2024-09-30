أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم سيلقي كلمة بعد قليل.

كلمة لنعيم قاسم بعد قليل

وتجدر الإشارة إلى أن الكلمة ستكون أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وعددا من قادته بضربات إسرائيلية عنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المرشحين لخلافة حسن نصر الله

ونعيم قاسم من بين المرشحين لخلافة حسن نصر الله، فهو كان من أقرب الأشخاص له.

وهناك مرشحين أخرين لخلافة حسن نصر الله، من بينهم صفي الدين، وهو أقوى مرشح لقربه من نظام إيران.