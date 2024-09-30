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سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

اصطدام السيارة بالشاحنة
اصطدام السيارة بالشاحنة ومصرع قائد السيارة، فيتو

‏مقطع صادم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب وصديقه، لقيا مصرعهما بسبب رغبتهما في الاستمتاع بقيادة السيارة بسرعة جنونية، بلغت 300 كيلو في الساعة.

فيديو صادم لاصطدام سيارة بشاحنة يثير ضجة 


أثار مقطع الفيديو الصادم ضجة وردود فعل واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الشاب من جمهورية تتارستان الروسية، وكان يقود سيارته الرياضية من نوع "أودي RS5" بسرعة جنونية، وصلت إلى أكثر من 300 كيلو متر في الساعة.


ووسط ضحكات الشاب، الذي يقود السيارة، وصديقه، واصل قيادته لسيارته الرياضية على نفس السرعة، وكان الشاب يظن أن الطريق خاليًا، لكنه فوجئ بشاحنتين أمامه، ولم يتمكن من تفاديهما فاصطدم بإحداهما، ما أدى لمصرعه وصديقه. 

القيادة بسرعة جنونية تتسبب في مصرع شاب 


وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حادث السير والقيادة الجنونية للسيارات، التي تتسبب في مصرع العديد من الأبرياء، فقالوا: "هذا الحادث يوضح المخاطر الكبيرة التي ترافق القيادة بسرعات عالية. مع تطور التكنولوجيا ووجود سيارات سريعة، يبقى الالتزام بقوانين السير والقيادة بحذر ضرورة مهمة لحماية الأرواح."

شاب يقود سيارته بسرعة جنونية، فيتو


كما انتقد النشطاء سائق الشاحنة، الذي يسير في حارة المرور السريعة ببطء، فقال أحد النشطاء: "رغم تهور قائد السيارة الواضح، لكن هناك تجاوز بشكل متهور من الشاحنات على حساب حياة الناس".

الشاحنات تتسبب في كثير من حوادث الطرق


وعلق أحد النشطاء قائلًا: "بعض الشاحنات تسبب الوفاة، الشاب أخطأ لكن الشاحنة أيضًا على خط سفر، لماذا تتجاوز المسار الأيسر؟ وتعرضت للكثير من ذلك في طرق السفر، وكدت اصطدم بالشاحنة، ففي بعض الأحيان نجد الشاحنة خرجت من مسارها، وانتقلت إلى المسار الأيسر، انت تسير على سرعة ١٤٠ أما الشاحنة التي جاءت أمامك فجأة فتسير على سرعة 70 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي يسبب في وقوع الحوادث بالطرق."

اصطدام السيارة بالشاحنة، فيتو


وانتقد آخرون السرعة الجنونية التي تسببت في مصرع قائد السيارة، قائلين: "ما الذى أفاد الشاب قائد السيارة من سرعته الجنونية، استمتع دقيقتين، لكن هذه المتعة تسببت في مصرعه، السرعة لها اماكنها المخصصة وليس على الطرقات".
 

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