إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الفيوم، بإصابات متنوعة تراوحت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

إخطار مديرية أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث انقلاب ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ويوجد مصابين.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن سيارة ملاكي الفيوم، انقلبت أسفل كوبري الطريق الإقليمي، على طريق أسيوط الغربي، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وبإخطار هيئة الإسعاف دفعت بـ 5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف بسبب الحادث دام أكثر من ساعة.

قرار وكيل النيابة العامة حول الحادث

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير تفصيلي عن حالة السيارة، وطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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