واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لشخص قام بضرب إمام مسجد أثناء سجوده في الصلاة وإمامته للمصلين، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بـ "المختل".

شاب يضرب إمام مسجد بالكرسي



ويظهر الفيديو دخول أحد الشباب للمسجد أثناء صلاة الجماعة، ثم أمسك بكرسي، واخترق صف المصلين، وأخذ يضرب الإمام بالكرسي عند سجوده.

رجل يضرب إمام مسجد بالكرسي أثناء صلاة الجماعة، فيتو



أثار ما فعله الشاب بالإمام أثناء سجوده حفيظة المصلين، حيث تسبب في حالة من الارتباك، فخرجوا من الصلاة وأسرعوا إلى ضرب الشاب، الذي حاول الفرار لكنهم تمكنوا من القبض عليه.



أحدث مقطع الفيديو الصادم حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم لما قام به الشاب، الذي تسبب في عدم إقامة صلاة الجماعة في المسجد وتسبب في إرباك المصلين.

سر ضرب الشاب لإمام مسجد بالكرسي



أكد البلوجر السعودي الشهير إياد الحمود أن واقعة اعتداء الشاب على إمام المسجد بالكرسي حدثت في تركيا، موضحا: "في تركيا شخص دخل مسجد وأخذ كرسي وبدأ يضرب به رأس الإمام خلال إمامته الصلاة فقام بعض المصلين بضربه وأخذ أحد كبار السن المروحة وأصابه بها على رأسه فحاول الفرار لكن تم القبض عليه قبل خروجه"، مشيرًا إلى أن سبب قيام الشاب بهذا الفعل لإمام المسجد غير معروف.

تركيا...



شخص دخل مسجد وأخذ كرسي وبدأ يضرب به رأس الإمام خلال إمامته الصلاة فقام بعض المصلين بضربه وأخذ أحد كبار السن المروحة وأصابه بها على رأسه فحاول الفرار لكن تم القبض عليه قبل خروجه.



لا يوجد تفاصيل حتى الآن عن سبب قيامه بهذا الفعل.pic.twitter.com/fpETHk5xTc — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 27, 2024



وصف بعض النشطاء، الشاب، الذي ضرب الإمام، بأنه "مختل عقليًا"، في حين تساءل البعض قائلا: "إن المصلين تركوا الصلاة أثناء إقامة الجماعة، فهل يجوز لهم ترك الصلاة لهذا السبب، أم أن عليهم أثم؟".

وأشار بعض النشطاء إلى أن المقطع يؤكد أن الإمام لم يترك صلاته لهذا السبب، لكن المصلين هم من تركوا صلاتهم دفاعًا عن الإمام.

وعبر آخرون عن استيائهم لفعل الشاب قائلين: "لا يوجد مبرر لسوء الخُلق إطلاقًا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا رد فعل، والمحترم الخلوق مهما مرّ بظروفٍ صعبة يبقى محترمًا خلوقًا. إنّ الكِرام وإن ضاقت معيشتهُم.. دامت فضيلتُهم والأصلُ غلّابُ".

