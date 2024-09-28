السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

تصرف سيئ من رجل لإمام
تصرف سيئ من رجل لإمام مسجد يخرج المصلين عن صلاتهم، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لشخص قام بضرب إمام مسجد أثناء سجوده في الصلاة وإمامته للمصلين، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بـ "المختل".

شاب يضرب إمام مسجد بالكرسي


ويظهر الفيديو دخول أحد الشباب للمسجد أثناء صلاة الجماعة، ثم أمسك بكرسي، واخترق صف المصلين، وأخذ يضرب الإمام بالكرسي عند سجوده.

رجل يضرب إمام مسجد بالكرسي أثناء صلاة الجماعة، فيتو


أثار ما فعله الشاب بالإمام أثناء سجوده حفيظة المصلين، حيث تسبب  في حالة من الارتباك، فخرجوا من الصلاة وأسرعوا إلى ضرب الشاب، الذي حاول الفرار لكنهم تمكنوا من القبض عليه.
 

أحدث مقطع الفيديو الصادم حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم لما قام به الشاب، الذي تسبب في عدم إقامة صلاة الجماعة في المسجد وتسبب في إرباك المصلين.

سر ضرب الشاب لإمام مسجد بالكرسي


أكد البلوجر السعودي الشهير إياد الحمود أن واقعة اعتداء الشاب على إمام المسجد بالكرسي حدثت في تركيا، موضحا: "في تركيا شخص دخل مسجد وأخذ كرسي وبدأ يضرب به رأس الإمام خلال إمامته الصلاة فقام بعض المصلين بضربه وأخذ أحد كبار السن المروحة وأصابه بها على رأسه فحاول الفرار لكن تم القبض عليه قبل خروجه"، مشيرًا إلى أن سبب قيام الشاب بهذا الفعل لإمام المسجد غير معروف.


وصف بعض النشطاء، الشاب، الذي ضرب الإمام، بأنه "مختل عقليًا"، في حين تساءل البعض قائلا: "إن المصلين تركوا الصلاة أثناء إقامة الجماعة، فهل يجوز لهم ترك الصلاة لهذا السبب، أم أن عليهم أثم؟".
وأشار بعض النشطاء إلى أن المقطع يؤكد أن الإمام لم يترك صلاته لهذا السبب، لكن المصلين هم من تركوا صلاتهم دفاعًا عن الإمام.
وعبر آخرون عن استيائهم لفعل الشاب قائلين: "لا يوجد مبرر لسوء الخُلق إطلاقًا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا رد فعل، والمحترم الخلوق مهما مرّ بظروفٍ صعبة يبقى محترمًا خلوقًا. إنّ الكِرام وإن ضاقت معيشتهُم.. دامت  فضيلتُهم  والأصلُ  غلّابُ".  
 

مقطع صادم، أم تستغل رضيعها في منع غلق باب مصعد والعناية الإلهية تنقذه (فيديو)

مقطع صادم، التصاق عين سيدة بجفنها بعد عملية تجميل فاشلة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ضرب إمام مسجد صلاة الجماعه إقامة الجماعة في المسجد تركيا تصرف سيء لرجل أثناء الصلاة ما حكم قطع صلاة الجماعة

الأكثر قراءة

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حساب منسوب لنجل نصر الله يكشف معلومات جديدة عن مقتل زعيم حزب الله

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

الزمالك كبيركم، الصحف العربية تتحدث عن فوز القلعة البيضاء بالسوبر الأفريقي

بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية