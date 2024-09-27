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تشييع جثماني فتاتين لقيتا مصرعهما في حادث سير بالشرقية (صور)

جنازة ضحيتى حادث
جنازة ضحيتى حادث الشرقية، فيتو

 شيع أهالي قرية جزيرة عليوة بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، جثماني فتاتين لقيتا حتفهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة بناحية خليج الرمل بدائرة مركز شرطة الحسينية إلى مثواهما الأخير بمسقط رأسهما بمقابر أسرتيهما.

أول صور لضحيتي انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية

 وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحيتي الحادث المروع بمسجد منشأة بشارة عقب صلاة الجمعة، وتم دفنهما بمقابر العائلة بالقرية وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

جنازة ضحيتى حادث الشرقية،فيتو

مصرع وإصابة 3 من عائلة واحدة سقطت بهم سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الحسينية بجوار كوبرى منشأة بشارة إمام شارع خليج الرمل وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة بينهم شقيقتين.

جنازة ضحيتى حادث الشرقية،فيتو1

 وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن السيارة سقطت بالمياه وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة، وجميعهن مقيم بمركز الحسينية، وأسفر الحادث عن وفاة "داليا.ت.ع" 20 عامًا، ونجلة عمتها "ملك.م.ص.م"24 عامًا وإصابة شقيقة الأولى "نوران"، وجرى نقلها لغرفة العناية الفائقة وحالتها غير مستقرة.

 ضحيتي حادث الشرقية،فيتو

 وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

جانب من الحادث،فيتو

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