أزمات منتخب مصر مع حسام حسن عرض مستمر.. الظهيران صداع في رأس العميد.. مشكلة حجازي تؤجل إعلان أسماء المحترفين.. كولر وجوميز يصدمان التوأم.. و5 أهلاوية و6 زملكاوية يحجزون أماكنهم

منتخب مصر، أعلنت الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني حالة الطوارئ قبل انطلاق معسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل استعدادا لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتتوالي جلسات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الساعات الراهنة للاستقرار على قائمة المنتخب الوطني التي تدخل معسكر أكتوبر المقبل.

ويعقد حسام حسن اجتماعات مكثفة مع الجهاز المعاون للاستقرار على الأسماء المحلية التي تدخل المعسكر المقبل، والتي تم تأجيل حسمها بسبب مواجهة السوبر الأفريقي التى جمعت بين الأهلي والزمالك بالسعودية الجمعة الماضي.

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات



يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.



وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

منتخب مصر يتكتم على أسماء المحترفين لمعسكر أكتوبر

وتنطلق الأجندة الدولية للفيفا لشهر أكتوبر المقبل بعد 7 أيام فقط، ويتخللها مواجهتا منتخب مصر أمام نظيره منتخب موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يكون من حق المنتخبات الوطنية إرسال خطابات استدعاء لاعبيها المحترفين في الخارج قبل إنطلاق الأجندة الدولية بـ14 يومًا، أما اللاعبين المحليين فيتم استدعاؤهم قبل إنطلاق الأجندة الدولية بأسبوع واحد فقط.



وعلى الرغم من إرسال منتخب مصر خطابات استدعاء اللاعبين المحترفين، المقرر تواجدهم بمعسكر الفراعنة المقبل في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتكتم على أسماء المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا.

وجرت العادة على مدى السنوات الماضية التي سبقت فترة تولي الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، أن يقوم الجهاز الفني بالإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين بمجرد إرسال خطابات إستدعائهم للأندية التي يلعبون لها، ولكن الجهاز الفني الحالي وفي المعسكر الثاني على التوالي يتكتم على أسماء المحترفين الذين ينوي ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب وراء تكتم التوأم على أسماء المحترفين.

أزمة حسام حسن مع أحمد حجازي السبب



ويرى البعض أن الأزمة الأخيرة التي شهدها معسكر الفراعنة الأخير بين أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والمشادة التي وقعت بين الطرفين أثناء مباراة مصر وكاب فيردي في استاد القاهرة، ربما تكون السبب الأهم وراء تكتم التوأم على قائمة المحترفين، المقرر استدعائهم لمعسكر أكتوبر، لاسيما بعد تسرب أنباء من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن نية حسام حسن عدم استدعاء أحمد حجازي للمعسكر المقبل، وخروجه تماما من حسابات العميد خلال الفترة المقبلة.

المنتخب يفتقد محمد هاني

وتأكد خروج محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي رسميا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل، بعدما تاكد غيابه عن مباريات فريقه ثلاثة شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، وغادر ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، وحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

أزمة الظهيرين تؤرق حسام حسن

وجاءت إصابة محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، لتسبب مزيدا من القلق للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاسيما أنها الإصابة الثانية على مستوى ظهيري الجنب في صفوف الفراعنة، حيث سبقها إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

غياب الظهيرين الأساسيين عن منتخب مصر أمام موريتانيا



ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة في تشكيلته الأساسية خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تأكد غياب ظهيره الأيسر محمد حمدي، إلى جانب محمد هاني الظهير الأيمن وهو ما بات يشكل صداعا قويا في رأس الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن قبل مواجهتي موريتانيا القويتين.



أزمة الظهير الأيسر في منتخب مصر



ويعاني منتخب مصر أزمة في مركز الظهير الأيسر مع إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا السابق بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أزمة محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة.

أحمد عيد يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر



واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على اختيار البديل الذي سيحل محل محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، أن أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، حجز مكانه في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر المقبل، والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.



كما يتجه الجهاز الفني لاستدعاء عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم قراره بشان اللاعب بشكل نهائي، حيث يفاضل بينه وبين أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.



كولر وجوميز يصدمان حسام حسن

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن صدمة كبيرة، بعدما تلقى نبأ قيام السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، وهو نفس القرار الذي اتخذه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، والذي قرر منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، بعد انتهاء مباراة القطبين في كأس السوبر الإفريقي الجمعة.



وتأتي صدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بسبب طول فترة الراحة السلبية للاعبي الأهلي والزمالك الدوليين، والتي تمتد لأسبوع كامل، ما يؤدي لتراجع معدل اللياقة البدنية للاعبين وينعكس سلبيا على أدائهم خلال مواجهتي المنتخب الوطني أمام موريتانيا، خاصة أن لاعبي المنافس يتمتعون باللياقة البدنية العالية والبنيان القوي.

ويعود فريقا الأهلي والزمالك لاستئناف التدريبات اليومية، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، في حين ينطلق معسكر الفراعنة بعدها بثلاثة أيام فقط، وبالتحديد يوم 7 أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب

وينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لصفوف المعسكر المقبل للمنتخب الوطني يوم 7 أكتوبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025.

ويرتبط محمد صلاح مع ليفربول بمباراة قوية مع كريستال بالاس يوم 5 أكتوبر، ويصل اللاعب للقاهرة في اليوم التالى وينضم للمعسكر يوم 7 أكتوبر.

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن خمسة لاعبين فقط من الفريق الأول بالنادي الأهلي ضمنوا التواجد في معسكر الفراعنة المقبل هم: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – رامي ربيعة – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا.



4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة، المقرر انضمامه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل

وعلمت فيتو من مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن بعد التنسيق مع سعفان الصغير، قرر إستدعاء أربع حراس مرمى لمعسكر أكتوبر المقبل هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا النادي الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

اقتراب 6 لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر على استدعاء 6 لاعبين من الزمالك بعد تألق الذين شاركوا منهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي هم: محمد عواد – محمد شحاتة – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح – عمر جابر.