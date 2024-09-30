الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطهير 67 مأخذ بمحطات مياه الشرب بسوهاج

جانب من محطة مياه
جانب من محطة مياه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن إنطلاق حملات أعمال تطهير ماخذ محطات مياه الشرب الكبرى والصغرى والتى تتمثل فى محطات مياه الشرب السطحية والنقالى والمدمجة  والذى يتم بشكل دورى ومستمر.

واضاف صلاح ان عملية التطهير  تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والحشائش والجزر الطينية والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة والتي تؤثر على سحب المياه وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها بالاضافة الى المتابعة  بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق كدار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية المطلوبة لها  للتأكد من مدى صلاحيتها وضمان جودتها الصحية والمذاقية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.
 

تطهير 67 مأخذ بمحطات مياه الشرب الكبرى والصغرى بجميع مراكزالمحافظة  

 

واضاف المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانه انه تم خلال شهرى اغسطس وسبتمبر2024  تطهير عدد 67 مأخذ بمحطات المياه السطحية والتى يبلغ عددها 13 محطة وعدد 54 محطة مياه  نقالى ومدمجة  بجميع افرع المحافظة حيث تم تطهير عدد 8 ماخذ مياه بمحطات دار السلام وعدد 9 بفرع جرجا و11 بمحطات مياه سوهاج وعدد 14 بفرع اخميم وعدد 4 ماخذ بمركز المنشاه وعدد 8 بمحطات مياه ساقلتة و3 بفرع المراغة و5 طهطا و1 طما و1 جهينة وعدد 1 البلينا وذلك من خلال عدد 8 افراد غطس مدربين على عمليات الغوص بالاضافة الى  توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وأمنة للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

 

محافظ سوهاج يقرر إقالة رئيس قرية تونس ومديري مدرستين

افتتاح "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحفاظ على صحة المواطنين اعمال تطهير الصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

صحة سوهاج: تحرير 174 محضر وإعدام منتجات غذائية فاسدة

السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج

باستخدام قطعة خشبية، طريقة جني السمسم في سوهاج (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية