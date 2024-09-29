افتتاح "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج (صور)

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية المقام داخل الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة تزامنًا مع انطلاق العام الجامعى الجديد.

وتابع خلال الجولة أبرز الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد عاطف مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات.

تزامنًا مع إنطلاق العام الجامعى الجديد..النعماني يفتتح "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج

وخلال جولته تفقد الدكتور حسان النعماني كرنفال الأنشطة الطلابية لهذا العام الذي اقيم تحت شعار" بداية جديدة لبناء الانسان"، مؤكدًا أن الجامعة ليست للدراسة فقط ولكن أيضا لتفتح المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوالة من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك لبناء شخصية قوية، وخلق جيل واعد وقادر على النهوض بوطنه.

وتحدث النعماني خلال جولته مع عدد من الطلاب، مثمنًا أعمالهم المتميزه المعروضة بالكرنفال والتي تعكس تميز أدائهم وممارستهم للأنشطة المختلفه، كما شاركهم بعض الالعاب الرياضية مثل تنس الطاوله ومصارعه الزراعيين والشطرنج والتقط الصور التذكارية معهم

تنظيم كرنفال الأنشطة الطلابية يأتي للتعريف بالطلاب الجدد والقدامى

وقال الدكتور عبد الناصر يس أن تنظيم كرنفال الأنشطة الطلابية يأتي في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب الجدد والقدامى بالأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي، وتشمل النشاط الرياضي، العلمي، الفني، الثقافي، الاجتماعي والنشاط العلمي والأسر والاتحادات الطلابية.

وأوضح الدكتور احمد عاطف ان الكرنفال تضمن استعراض الأنشطة الطلابية المختلفة لإدارات رعاية الشباب المختلفة بجميع الكليات بالجامعة، والجوائز التي حصل عليها الطلاب في تلك الأنشطه، كما اشتمل الكرنفال علي عدد من المسابقات وتعريف الطلاب بالانشطة الطلابية المختلفة وكيفيه المشاركة فيها، الي جانب عرض خدمات بيت التطوع بالجامعة لمكافحة وعلاج الإدمان والذي قام رئيس الجامعة بتفقده، كما اشتمل الحفل ايضًا علي فقرات استعراضيه لفريق الجوالة ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية.