الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يقرر إقالة رئيس قرية تونس ومديري مدرستين

محافظ سوهاج إقالة
محافظ سوهاج إقالة رئيس قرية تونس ومديري مدرستين

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية فاجئ خلالها عددا من المدارس والمصالح الحكومية بقرى "قلفاو، والشيخ مكرم، وسعد الله، وتونس" بمركز سوهاج، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وقام محافظ سوهاج بتغيير خط السير المعلن لزيارة عدد من المدارس، وفاجئ مدارس أخرى بالزيارة؛ للوقوف على مدى انتظام سير العمل وانضباط جميع عناصر العملية التعليمية، وقد استهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد رمضان عثمان الاعدادية بنات بقرية قلفاو، ثم تفقد مدرسة الشيخ مكرم الإعدادية المشتركة، ثم مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم الإبتدائية بقرية تونس"، ومدرسة "سعد الله" الإعدادية المشتركة.
 

وتلاحظ المحافظ خلال جولته سوء مستوى الصيانة ببعض المدارس موجها بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة؛ لصيانة تلك المدارس وظهورها بالشكل اللائق، خاصة أننا لازلنا في بداية العام الدراسي، وكان من المتوقع أن تكون جميع المدارس قد استعدت لهذا الغرض، كما وجه المحافظ التفتيش المالي والإداري بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف بتلك المدارس، وإحالة المتغيبين بدون إذن أو مبرر إلى التحقيق.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد وحدة صحة الأسرة بالشيخ مكرم، ووحدة صحة الأسرة بقرية تونس، ووحدة الشئون الاجتماعية بقرية تونس، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المصالح، والتقى عددا من المواطنين المترددين عليها، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بالعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين.

وتبين خلال الجولة تغيب طبيب منذ يومين بالوحدة الصحية بالشيخ مكرم، وكذلك تغيب 6 أطباء من الوحدة الصحية بتونس دون اتخاذ أي إجراء قانوني من الوحدات الصحية، وغياب 8 من العاملين بمدرسة سعد الله الإعدادية المشتركة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني من المدرسة.

ووجه المحافظ بإحالة جميع المتغيبين للتحقيق، وإقالة مدير مدرسة الشهيد " رمضان عثمان " الإعدادية بنات بقرية قلفاو لتغيبه عن العمل دون إذن أو مبرر، وإقالة مدير مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم الابتدائية بقرية تونس، لسوء مستوى النظافة، ووجود عدد من السيارات الملاكي داخل المدرسة، مما يمثل خطورة على التلاميذ، وكذا إقالة رئيس قرية تونس لسوء مستوى النظافة داخل الوحدة المحلية، ومحيط المدارس، موجها برفع تراكمات القمامة ورفع مستوى النظافة بمحيط جميع المدارس.

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العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد سير العملية التعليمية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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