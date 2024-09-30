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تفاصيل التقدم لوظائف مهندس وأخصائي بمصر للطيران

وظائف خالية في مصر
وظائف خالية في مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لشغل وظيفتي أخصائي نظم (۲۰) فرد / مهندس اتصالات (۳) أفراد عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:

أولا:- وظيفة أخصائي نظم

الشروط المطلوبة لوظائف مصر للطيران 

بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

إجادة الحاسب الآلى.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: وظيفة مهندس اتصالات

. بكالوريوس هندسة أو ما يعادله (اتصالات حاسبات بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد).

القيد بنقابة المهندسين.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

إجادة الحاسب الآلى.

ذكور إناث) للوظيفتين.

إجادة اللغة الإنجليزية.

شروط عامة 

1- ألا يزيد السن على (۲۸) عاما عند بداية قبول الطلبات.

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية ( بالنسبة للذكور) بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

 تقدم الطلبات على الموقع الالكترونى المخصص 

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٦ حتى ٢٠٢٤/١٠/١٦

على أن يتم تقديم صورة من المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:

بطاقة الرقم القومى سارية - المؤهل الدراسي. - شهادة الميلاد (كمبيوتر). - السيرة الذاتية (C.V). عدد (۲) صورة شخصية - الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه - شهادة القيد بنقابة المهندسين لوظيفة مهندس

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأى طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه.

 اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف اجرائها.

 تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.

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