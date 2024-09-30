ماسكات طبيعية، لتفتيح الأماكن الداكنة في البشرة، تعتبر مشكلة تصبغ البشرة وظهور الأماكن الداكنة من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجهها النساء.



يمكن أن تكون تلك الأماكن الداكنة، ناتجة عن عدة عوامل، مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس، التغيرات الهرمونية، استخدام منتجات تجميل غير مناسبة، أو حتى عوامل وراثية.

ولحسن الحظ، هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح هذه المناطق الداكنة وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.



أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح الاماكن الداكنة

أشارت خبيرة التجميل هبه محمد، إلى أن الماسكات الطبيعية تعد وسيلة فعالة وآمنة لتفتيح الأماكن الداكنة في البشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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ماسك الليمون والعسل

يعتبر الليمون من المكونات الطبيعية التي تمتاز بخصائصه المبيضة، بفضل احتوائه على حمض الأسكوربيك (فيتامين C). يعمل العسل على ترطيب البشرة وتغذيتها. لتحضير هذا الماسك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

1. اخلطي عصير الليمون مع العسل جيدًا.

2. ضعي الماسك على المناطق الداكنة باستخدام قطعة قطن.

3. اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



ماسك الكركم والزبادي

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، كما أنه يُستخدم في تفتيح البشرة. الزبادي يحتوي على حمض اللبنيك الذي يساهم في تقشير البشرة بلطف.

المكونات:

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

1. اخلطي الكركم مع الزبادي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

2. ضعي الماسك على المناطق الداكنة واتركيه لمدة 30 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك البطاطس

تحتوي البطاطس على إنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين C.

المكونات:

- حبة بطاطس واحدة

طريقة التحضير:

1. قومي بتقشير البطاطس وقطّعيها إلى شرائح.

2. افركي الشرائح على المناطق الداكنة لبضع دقائق.

3. اتركي العصارة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء.

ماسك الخيار

يُعرف الخيار بخصائصه المهدئة والمخففة للالتهابات، كما يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها.

المكونات:

- نصف حبة خيار

طريقة التحضير:

1. قومي بتقشير الخيار وهرسه حتى يصبح كالعصير.

2. ضعي عصير الخيار على المناطق الداكنة.

3. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

ماسك الحليب

الحليب يحتوي على حمض اللبنيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف ويساهم في تفتيح المناطق الداكنة.

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة من الحليب

- 1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:

1. اخلطي الحليب مع العسل.

2. ضعي المزيج على المناطق الداكنة باستخدام قطعة قطن.

3. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

نصائح هامة تساعدك في الحصول على أفضل النتائج

1. اختبار الحساسية: قبل استخدام أي ماسك، يُفضل إجراء اختبار حساسية بوضع كمية صغيرة على جزء من البشرة.

2. تجنب الشمس: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام هذه الماسكات، حيث أن بعض المكونات قد تجعل البشرة أكثر حساسية.

3. الترطيب: لا تنسي استخدام مرطب مناسب بعد إزالة الماسك للحفاظ على رطوبة البشرة.

4. الاستمرارية: للحصول على نتائج ملحوظة، يُنصح بتكرار استخدام هذه الماسكات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

