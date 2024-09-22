الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل مارفل Agatha All Along الأكثر شهرة على الإنترنت

Agatha All Along،
Agatha All Along، فيتو

مسلسلات مارفل، ذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، إن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارف الجديد، حصل علي أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني، والذي احتله مسلسل ThePenguin.

وطرحت استديوهات مارفل، أول حلقتين، لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

Image

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.

زاك سنايدر يرشح هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine في عالم مارفل

كاتشب ومسطردة، إعلان مضحك لفيلم مارفل Deadpool & Wolverine

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Agatha Agatha All Along تفاصيل Agatha All Along سيلينا جوميز Agatha Coven Of Chaos سيلينا جوميز تظهر في مسلسل Agatha Coven Of Chaos مشاهدة Agatha All Along

مواد متعلقة

شاهد العرض العالمي لمسلسل مارفل الجديد Agatha All Along (فيديو)

استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along
ads

الأكثر قراءة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تكليفات رئاسية حاسمة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة بشأن خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية