مسلسل مارفل Agatha All Along الأكثر شهرة على الإنترنت

مسلسلات مارفل، ذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، إن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارف الجديد، حصل علي أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني، والذي احتله مسلسل ThePenguin.

وطرحت استديوهات مارفل، أول حلقتين، لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.