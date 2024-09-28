معرض بورتريه عن الفنان فؤاد المهندس في مئويته بـ"الصحفيين" (صور)

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

وتضمنت الفعالية جاليري خاصا يحمل عدة صور للفنان فؤاد بطريقة الكاريكاتير بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين والفنان محمد أبو داوود، بالإضافة إلي حضور محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل.

يعقب افتتاح المعرض ندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، تتحدث خلالها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان القدير محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، ويدير الندوة الكاتب والناقد أيمن الحكيم.