حزب الله يكذب مزاعم إسرائيل حول اغتيال على كركي: القائد بخير

أكد حزب الله اللبناني، اليوم، أن ادعاءات إسرائيل باغتيال القيادي، ‏علي كركي، الذي أدعت مصادر بجيش الاحتلال تصفيته فى غارة استهدفت لبنان قبل قليل.

حزب الله ينفى اغتيال القيادي علي كركي

وقال حزب الله فى سياق نفيه لـ اغتيال على كركي، إننا نؤكد أن "الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي، بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن". ‏

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت مزاعم عن مصادر عسكرية قالت فيها: إن “هدف الهجوم في بيروت هو القيادي في حزب الله علي كركي”.

وليد جنبلاط يحذر من تكرار سيناريو غزة فى لبنان

من جانبه قال السياسي اللبنانى، وليد جنبلاط، اليوم، أن المنطقة دخلت فى الحرب الشاملة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو غزة فى لبنان، بسبب عقيلة الإسرائيليين التدميرية.

وتابع وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي اللبناني، في حديث لقناة "إم تى في" قائلا: "لست أدري إذا ما كان الوضع سيأخذنا إلى الحرب البرية لكنّنا دخلنا في الحرب الشاملة، وأخشى سيناريو غزّة في لبنان بسبب العقيلة التي تسود الإسرائيليين".

واستطرد وليد جنبلاط، أننا "نحن لم نعط ذرائع لإسرائيل لشن الحرب، لأننا احترمنا قواعد الإشتباك وزيارة المبعوث الأمريكى هوكستين، كانت بمثابة عمليّة تخدير تصب في مصلحة إسرائيل".

وأكد جنبلاط، أن "الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم إسرائيل وهي لم تفعل شيئًا حتى الآن، والجنوب رأى في حزب الله في حرب الـ2006 سندًا لكن تلك المعادلة قديمة".

وأضاف جنبلاط، "أملت منذ العام الماضي ألا تنطلق الحرب لكننا لا نستطيع استرجاع الرصاصة والمخطط الإسرائيلي يقتضي ربما احتلال الجنوب، وسمير جعجع كان دقيقًا حين قال إن الوقت ليس للشماتة.