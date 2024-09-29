العدوان علي اليمن، طيران الاحتلال يستهدف مخازن النفط ومحطات الكهرباء

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئوول عسكري قوله إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

العدوان الإسرائيلي على اليمن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال هاجمت ميناء الحديدة باليمن.